Названы параметры инновационного смартфона Oppo Find X2

05.03.2020, 17:07, Разное

Смартфон Oppo Find X2 представят 6 марта. Мобильный аппарат может стать по-настоящему инновационным со сверхбыстрым дисплеем 120 Гц и эксклюзивным оптическим зумом.

Согласно имеющимся данным, на предстоящей презентации китайская компания покажет два гаджета: стандартный Find X2 и топ-модификацию X2 Pro. Отличия будут заключаться в диагонали экранов, камерах и технической составляющей. Инсайдеры успели изучить дизайн базового смартфона Oppo, обнародовав «живой» снимок мобильного устройства в оливково-зеленой расцветке.

Главная особенность Oppo Find X2 — дисплей. Судя по имеющейся информации, полученной от информаторов, частота развертки составит 120 Гц с разрешением 3K. Опубликованная фотография свидетельствует об изогнутых краях экрана девайса. Пока остается неизвестным, сумеет ли максимальная частота обновления функционировать при таком разрешении. К примеру, в новинках южнокорейской корпорации Samsung 120 Гц поддерживается лишь в режиме FullHD+. Не исключается, что в аппаратах китайского бренда будет применяться матрица OLED, а диагональ составит 6,5 и 6,7 дюйма в зависимости от модификации.

Утечки говорят, что «сердцем» Oppo Find X2 станет процессор Qualcomm Snapdragon 865, уже получивший большую популярность благодаря своей производительности. Базовая версия выйдет с 8 Гб ОЗУ, топ 12 Гб оперативной памяти. Устройства получат тройную камеру с главным датчиком на 48 Мп, а модель Pro порадует клиентов дополнительно телеобъективом. «Фронталка» будет располагаться в отверстии в дисплее.

Первоначально считалось, что официальный показ Oppo Find X2 состоится на форуме MWC, но по причине распространения коронавируса его перенесли на 6 марта. Точная стоимость гаджетов не указывается, инсайдеры утверждают, что «база» станет продаваться за 67 000 рублей.