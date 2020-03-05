Байден и Сандерс стали главными конкурентами в борьбе за номинацию

05.03.2020, 17:06, Новости дня

ВАШИНГТОН – После «супервторника» в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии осталось два главных конкурента: обретший новые силы бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от Вермонта Берни Сандерс – самопровозглашенный демократический социалист, давно не ладящий с партийным истеблишментом.

Голосование в 14 штатах вынудило экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга отказаться от борьбы, после того как, по некоторым сообщениям, он потратил на кампанию 600 миллионов долларов собственных средств, но победил только на крошечной тихоокеанской территории Американского Самоа, получив в свой актив лишь горстку делегатов.

Потерпев поражение, Блумберг поспешил поддержать Байдена, назвав его своим «другом и великим американцем».

Байден стал главным победителем «супервторника». Ему удалось «взять» 10 штатов в разных регионах страны и продемонстрировать мощную подджержку избирателей, которая простиралась от либерального северо-восточного Массачусетса, родного штата его соперницы Элизабет Уоррен, до консервативного Юга и Техаса на юго-западе.

Менее недели назад казалось, что кампания Байдена висит на волоске. Его неудачные результаты в первых трех штатах, голосовавших в феврале, грозили похоронить его третью попытку стать президентом за 30 лет.

Но в субботу он победил на праймериз в Южной Каролине, получив широкую поддержку афроамериканских избирателей, и расширил свою электоральную базу в ходе голосования во вторник.

Экзит-полы показали, что он увлек за собой избирателей, которым не нравится социализм и которые не одобряют передачу системы медицинского страхования в США в руки правительства, как предлагает Сандерс. Его также поддержали избиратели, считающие, что у него больше всего шансов ограничить президентство республиканца Дональда Трампа одним сроком.

Сандерс победил в четырех штатах: своем Вермонте на северо-востоке США, самом большом штате страны – Калифорнии, а также в Юте и Колорадо на западе.

Его поддержали испаноязычные избиратели, которые благосклонно относятся к социализму, а также сторонники его плана по отказу от частного медицинского страхования в США в пользу государственной системы, которая будет покрывать медицинские счета всех 327 миллионов американцев.

После «супервторника» Байден имеет в своем активе не менее 566 делегатов национального съезда Демократической партии, который пройдет в июле, опережая Сандерса, у которого 501 делегат. Но пока никто из них не приблизился к заветному числу в 1991 делегат, необходимому для выдвижения официальным кандидатом от партии.

Трамп высказал свою оценку итогов голосования в Твиттере.

«Демократический истеблишмент объединился и снова раздавил Берни Сандерса! Даже тот факт, что Элизабет Уоррен осталась в гонке, был губителен для Берни и позволил Сонному Джо одержать немыслимую победу в Массачусетсе. Это был идеальный шторм, при котором многие хорошие штаты остались за Джо!»

«Как эгоистично для Элизабет Уоррен оставаться в гонке, – написал Трамп в другом твите. – У нее нулевые шансы даже приблизиться к победе, но она наносит большой ущерб Берни. Вот и вся их замечательная либеральная дружба. Заговорит ли он с ней когда-нибудь снова? Она стоила ему Массачусетса (и заняла третье место), так что ему не следует!»