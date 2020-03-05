Суд приговорил крымского свидетеля Иеговы к тюремному заключению

05.03.2020, 17:06, Новости дня

Суд в контролируемом Россией Крыму в четверг приговорил последователя «Свидетелей Иеговы» Сергея Филатова к шести годам тюрьмы, обвинив его в организации деятельности запрещенной в России религиозной организации.

Об этом сообщило информагентство «Интерфакс».

Российский Верховный суд в 2017 году признал «Свидетелей Иеговы» «экстремистской» организацией и потребовал ее роспуска.

За этим решением последовали репрессии, в ходе которых десятки ее сторонников были задержаны, а сотням предъявлены уголовные обвинения.

Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году, но этот шаг не был признан большинством стран.



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