Мнение: Жертвы Instagram

05.03.2020, 17:05, Разное

До сегодняшнего дня знать не знал, что есть такая инстаграмщица Екатерина Диденко, у которой в Instagram миллион подписчиков, а вчера девушка отпраздновала свой день рождения в банном комплексе «Девятый вал». Так отпраздновала, что стала вдовой. Кроме мужа девушки погибли еще двое гостей вечеринки, еще один – в реанимации.

В баню принесли полтора пуда сухого льда и бросили в бассейн. Был расчет, что получится красивая картинка, когда лед начнет испаряться. Но сухой лед повел себя так, как и должен был повести.  Водяного пара, поднимающегося вверх, не получилось. Сухой лед при испарении вытеснил с поверхности бассейна кислород и те, кто в это время был в воде, начали вдыхать углекислый газ и тут же посинели…

Поразительно, но когда пострадавщих доставили в реанимацию, инстаграмщица на забыла свой Instagram и выложила видео в сторис…

Чудовищная история…

Источник: Ирек Муртазин



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