Разорившаяся после теракта авиакомпания «Когалымавиа» потребовала $200 млн от Египта

05.03.2020, 17:02, Новости дня

Обанкротившаяся авиакомпания «Когалымавиа» и турецкий туристический холдинг Prince Group подали иски против властей Египта в Постоянный арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге. Об этом пишет РБК со ссылкой на представительницу обеих компаний Оксану Головину.

Компании требуют компенсировать как прямой ущерб вследствие теракта на борту Airbus А321 в октябре 2015 года, так и потерю инвестиций в экономику Египта, отмечает издание. Истцы требуют компенсацию в $201 млн.

По их мнению, Египет знал о том, что система безопасности в его аэропортах не соответствовала международным нормам и требованиям Международной организации гражданской авиации. Кроме того, истцы подчеркивают, что власти Египта не взяли на себя ответственность и не выплатили компенсаций, а теракт привел к невозможности компаний «полноценно продолжать свою деятельность» и их упущенной выгоде.

Крушение самолета Airbus A321 произошло 31 октября 2015 года. В результате погибли 224 человека. Российские спецслужбы установили, что лайнер потерпел крушение в результате теракта.



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