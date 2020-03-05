Возбуждено уголовное дело против трех нижегородских полицейских, которые подкинули наркотики местному жителю

05.03.2020, 17:02, Новости дня

Нижегородское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции, которые избили местного жителя и подбросили ему мефедрон. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

Дело возбуждено по статье о хранении наркотических средств. Его фигурантами стали оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД Николай Костров, Алексей Иванов и Евгений Соколов. Это уголовное производство объединили с другим делом в отношении фигурантов — в октябре этих же полицейских обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Как рассказал пострадавший, полицейские напали на него вечером 12 сентября и подложили в задний карман джинсов пакетик с мефедроном, после чего несколько раз избили. Полицейских поместили под домашний арест, однако в начале февраля всех трех фигурантов отпустили из-под него. Суд запретил им покидать домашние адреса в поздние часы, получать или отправлять письма, а также пользоваться техникой с выходом в интернет.