Михаил Абызов стал одним из инвесторов в блокчейн-платформу Павла Дурова

05.03.2020, 17:02, Новости дня

Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON). Об этом пишет издание CoinDesk.

Из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) следует, что Абызов провел операцию через фонд Batios Holdings Limited, вложив $20 млн. Бывший министр с марта 2019 года находится в СИЗО. По версии следствия, в 2011–2014 годах он якобы создал и возглавил преступное сообщество, которое похитило 4 млрд рублей и вывело их за границу. Абызов вину не признает.

Также, по данным SEC, в проект Павла Дурова вложились миллиардеры Роман Абрамович ($10 млн через фонд Norma Investments Limited), Михаил Гуцериев ($15 млн через Larnabel Ventures) и генеральный директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марселек ($7 млн).

Разработка криптовалюты Gram командой Павла Дурова началась в январе прошлого года. Они обещали инвесторам вернуть деньги в случае, если блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) не запустят до 31 октября 2019 года. В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала запрета на выпуск Gram. Павел Дуров предложил вернуть инвесторам TON 77 % вложений или перенести последний срок запуска платформы на 30 апреля 2020 года.