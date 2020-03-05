В Челябинском госуниверситете борьбу с коррупцией начали с досье на всех родных сотрудников

05.03.2020, 17:01, Новости дня

Ректорат даже определил должности, связанные с коррупционными рисками.

Странное распоряжение издал ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев. Для борьбы с коррупцией ректорат начал сбор данных руководителей всех структур, включая и их заместителей, должности которых «соблазнительны» для получения взяток. По разумению ректора, с коррупционными рисками могут связаны несколько должностей. Как рассказали Znak.com, сотрудники вуза, потенциальными коррупционерами признаны директоры ботанического сада и библиотеки, заведующий общежитием, паспортисты, коменданты и др. От сотрудников требуют заполнить анкету с указанием данных всех родственников, включая и мест работы. Сами сотрудники шокированы таким требованием и считают его излишним и нарушающим законы, поскольку идет сбор данных без согласия родственников. Но в ректорате ЧелГУ заверяют, что все абсолютно законно, а распоряжение вышло по рекомендации Минтруда РФ двухлетней давности.

Но больше всего возмущает то, что непонятна аргументация. Как бы то ни было, но анкеты должны быть заполнены и переданы в комиссию по соблюдению запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции и требований об урегулировании конфликта интересов. Ректор специально создал такую комиссии, назначив руководителем советника при ректорате А. Воробьева. Однако для Челябинска это вполне вписывается в общую концепцию системы образования. К примеру, в одной из школ Магнитогорска родителям учеников раздали анкеты, вопросы которых ввели их в ступор — про всю подноготную.