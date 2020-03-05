В Крыму вынесли приговоры двум Свидетелям Иеговы: один получил 6 лет тюрьмы, второй – крупный штраф

05.03.2020, 16:55, Новости дня

В аннексированном Крыму 5 марта были вынесены два приговора в отношении членов религиозной организации Свидетели Иеговы.

Джанкойский районный суд приговорил местного жителя Сергея Филатова к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Филатов, который был вынужден переехать в аннексированный Крым из украинского Херсона в связи с болезнью дочери, обвинялся в организации деятельности на территории аннексированного Крыма региональной группы «Сиваш», относящейся к религиозной организации Свидетели Иеговы. Она уже несколько лет запрещена в России.

Уголовное дело в отношении Филатова было возбуждено в середине ноября 2018 года. Тогда на севере Крыма прошли обыски в более чем десяти домах предполагаемых Свидетелей Иеговы.

«Судить человека за веру – в данном случае любое наказание будет чрезмерным. Я получил решение суда на руки, ознакомлюсь с ним и однозначно буду готовиться к обжалованию приговора», – сказал адвокат Олег Захарчук, представлявший интересы Филатова.

Второй обвинительный приговор вынес городской суд Ялты. Артему Герасимову, согласно тексту решения, был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, хотя обвинение также просило приговорить его к шести с половиной годам тюрьмы.

Уголовное дело против Герасимова было возбуждено в марте прошлого года. Тогда же в его доме прошел обыск, была изъята «запрещенная литература, телефоны, компьютерная техника и деньги, в том числе в иностранной валюте», сообщал центр общественных связей ФСБ России.

Адвокат Алена Бородина, которая представляла интересы Герасимова, сообщила, что среди доказательств вины Герасимова была аудиозапись, на которой ее подзащитный говорит о Библии.

«Это дело, по большому счету, не отличается от других дел Свидетелей Иеговы: всех обвиняют в проведении каких-то обрядов: богослужения или проповеди. Герасимова обвинили за то, что он беседовал о Библии», – сказала Бородина.

По ее словам, ее подзащитный пока не определился, подавать ли апелляционную жалобу на приговор.

«Приговор, который сегодня вынес суд – 400 тысяч штрафа, – он по сравнению с тем, что просил прокурор для подзащитного, более приятен. Но Свидетели Иеговы стараются защищать свое право на вероисповедание вплоть до ЕСПЧ», – подчеркнула она.

В апреле 2017 года Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил их деятельность на территории РФ. После этого тысячи последователей этого течения предприняли попытки уехать из страны и получить убежище за границей.

По данным «Мемориала» (правозащитный центр считает политзаключенными 29 сторонников Свидетелей Иеговы), более сорока сторонников религиозной организации были подвергнуты уголовному преследованию.

В феврале 2019 года в Орле был приговорен к шести годам колонии датчанин Деннис Кристенсен, который возглавлял орловскую общину Свидетелей Иеговы.

20 сентября суд в Саратове также дал реальные сроки от двух до трех с половиной лет колонии шестерым членам Свидетелей Иеговы по обвинениям в организации экстремистского сообщества.

В ноябре 2019 года суд в Томске признал виновным в руководстве экстремистской организацией члена Свидетелей Иеговы Сергея Климова и, как Алушкина и Кристенсена, приговорил к 6 годам колонии общего режима. ​

Такой же срок – 6 лет колонии – получили шестеро членов организации в Пензе.