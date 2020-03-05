Генпрокуратура проверит сервис MyHeritage, который собирал ДНК россиян

05.03.2020, 16:55, Новости дня

Генпрокуратура России поручила проверить деятельность международной компании MyHeritage, собирающей анализы ДНК. Проверку сервиса будет проводить прокуратура Москвы и Роскомнадзор. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по результатам из этих ведомств.

«Трансграничная передача биометрических персональных данных может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного строя России, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны и безопасности государства”, – пояснил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил в Генпрокуратуру запрос с просьбой проверить законность сбора данных ДНК.

«Очевидно, что американская фирма, которая на территории России собирает эти данные, она с удовольствием передаст данные Минобороны США”, – рассказал он РенТв.

В 2018 году президент России Владимир Путин поручил разработать масштабную программу геномных исследований. Технология создания людей с заданными характеристиками “может быть страшнее ядерной бомбы”, говорил он годом ранее.

Путин вспоминал и сбор иностранцами биологического материала россиян из разных точек страны – позже оказалось, что речь, скорее всего, шла об исследовании Пентагона.

Путин сказал, что к этому нужно относиться “конечно, без всяких страхов”, но «делать то, что мы должны».

С 2007 года вывоз биологических образцов россиян из страны в медицинских целях запрещен: по сведениям «Коммерсанта», незадолго до этого ФСБ рассказало Путину о разработке на Западе «генно-биологического оружия».

MyHeritage предлагает пользователям узнать о своем этническом происхождении и найти новых родственников с помощью теста ДНК. Набор для сбора биоматериала клиенту высылается почтой, и так же отправляется обратно для исследования. На сайте сообщается о 109 миллионах пользователей сервиса по всему миру.

«Коммерсант» обнаружил, что компания перестала отправлять наборы для исследования ДНК в Россию.