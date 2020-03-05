Главврач Великобритании — «скорее всего», жертвами коронавируса станут и британцы

05.03.2020, 16:46, Новости дня

Главный врач Великобритании Крис Уитти предупредил о скором стремительном распространении коронавируса в стране и вероятности летальных исходов среди британцев, передаёт Daily Mail. При этом в Национальной службе здравоохранения присвоили вспышке заболевания статус инцидента максимального уровня угрозы.



Reuters

В ближайшее время Великобритании стоит ожидать увеличения числа случаев заражения коронавирусом, а также появления случаев с летальным исходом, пишет Daily Mail со ссылкой на слова главного врача страны Криса Уитти.

«Скорее всего, в Великобритании будет больше случаев, возможно, намного больше, как отмечал премьер-министр, и мы ожидаем, что некоторые люди погибнут», — заявил Уитти, добавив, что есть все основания полагать, что страну может захлестнуть эпидемия коронавируса.

При этом главврач подчеркнул, что медицинские маски не помогут британцам защититься от вируса. По его словам, подобное средство защиты может быть актуально в больницах, но на улицах, в метро или аэропортах ношение маски бессмысленно. Более того, те, кто носит их в повседневной жизни, способствуют нехватке средств защиты в распоряжении Национальной службы здравоохранения.

В качестве мер по борьбе с распространением коронавируса в Великобритании правительство планирует возобновить кампанию, призванную подтолкнуть людей чаще мыть руки. Через рекламу там попытаются донести до людей мысль о том, что регулярное мытьё рук — важнейшая мера предосторожности.

Британская служба здравоохранения также готовится к резкому росту случаев заболевания. Так, там призвали все больницы страны рассмотреть возможность увеличения количества мест в отделениях интенсивной терапии. При этом там присвоили вспышке коронавируса статус инцидента максимального — четвёртого — уровня угрозы.

В правительстве страны ожидают, что каждый пятый британец будет вынужден уйти на больничный, когда вирус достигнет своего пика. Как отмечает Daily Mail, в настоящий момент число заболевших коронавирусом в Великобритании достигло 51 человека. Так, за последние сутки их количество увеличилось на 12 человек. Кроме того, растёт число британцев, пострадавших от заболевания за границей.