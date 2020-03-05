Скандалы: Судостроителя отпустили в свободное плавание

05.03.2020, 16:32, Разное

Суд отказал следствию в аресте гендиректора корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказался санкционировать арест генерального директора АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс»», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова. Он обвиняется в даче взяток в 2015 и 2016 годах на общую сумму 65 млн руб. бывшему начальнику 2-го отдела департамента аудита госконтрактов Минобороны Юрию Ефимову, уже осужденному на пять лет колонии строгого режима. Из решения суда следует, что следствием не было представлено «достаточной совокупности сведений, свидетельствующих о причастности Рената Мистахова к совершению преступлений».

Рассмотрение ходатайства СКР об аресте депутата Госсовета Татарстана, гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс» Рената Мистахова началось с небольшой заминки. В суде у обвиняемого, страдающего гипертонией, резко подскочило давление. Судебные приставы вызвали скорую, и медики оказали Ренату Мистахову необходимую помощь.

Ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, с которым обратилось следственное управление (СУ) СКР по ЦАО Москвы, рассматривал лично председатель Хамовнического суда Константин Похилько. Выступая в суде, представитель следствия заявил, что гендиректору корпорации «Ак Барс» Ренату Мистахову инкриминируется тяжкое преступление — дача двух особо крупных взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ) на общую сумму 65 млн руб. в мае 2015 года и мае—июне 2016 года. По словам следователя, дело в отношении гендиректора «Ак Барса» было выделено из материалов расследования в отношении экс-начальника одного из отделов департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Юрия Ефимова. Тот, по материалам дела, получал взятки от Рената Мистахова за содействие при реализации госконтрактов на поставку комплектующих к кораблям, а также за заключение госконтракта на поставку шести кораблей на сумму несколько десятков миллиардов рублей. Кроме того, сообщил следователь,

Ренат Мистахов не признавал свою вину на всех стадиях следствия, отрицал как передачу взяток, так и то, что Юрий Ефимов требовал от него денежные средства. Это, по словам следователя, противоречит собранным по делу доказательствам и показаниям свидетелей.

В обоснование своего ходатайства представитель СКР заявил, что, находясь на свободе, гендиректор, обладающий значительными финансовым средствами и связями в правоохранительных органах, может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства по делу или иным образом помешать следствию.

В свою очередь, представитель прокуратуры позицию следствия не поддержал, заявив, что считает возможным ограничиться домашним арестом. По словам прокурора, Ренат Мистахов за два года расследования ни разу не уклонялся от явки на допросы, дело возбуждено уже давно, но обвиняемый не пытался скрыться.

Против удовлетворения ходатайства СКР выступала и защита. По словам адвоката, у Рената Мистахова первая форма допуска в гостайне, наличие которой исключает возможность выехать за границу, поскольку загранпаспорта обвиняемого находятся в 1-м отделе (занимается вопросами внутренней безопасности) его корпорации. Кроме того, сообщил защитник, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства Ренат Мистахов не может хотя бы потому, что все показания и вещдоки уже собраны в материалах дела. Адвокат также отметил, что Ренат Мистахов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также ведомственными наградами Минобороны за Крым и Сирию. Защита просила избрать любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

«Я согласен с любой мерой пресечения, не связанной с лишением свободы»,— сказал сам Ренат Мистахов. По словам обвиняемого, у него на иждивении находятся четверо детей, двое из которых несовершеннолетние. Кроме того, отметил гендиректор, он не представляет себе, как в условиях изоляции управлять холдингом, в который входят 17 предприятий, на которых работают 11 тыс. человек. Вместе с этим Ренат Мистахов подчеркнул, что на днях у него должно состояться подписание «большого контракта» с участием вице-премьера Юрия Борисова.

Выслушав все стороны, судья Константин Похилько постановил:

В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мистахова отказать. Освободить Мистахова из-под стражи в зале суда».

При этом суд вообще не стал налагать на подследственного никаких ограничений.

Ренат Мистахов был задержан во вторник, 3 марта, в ходе очередного допроса в здании СУ СКР по ЦАО Москвы на улице Льва Толстого, где ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал. Фигурантом уголовного дела Ренат Мистахов, напомним, стал в начале декабря прошлого года, после того как показания в отношении него в рамках досудебного соглашения дал бывший начальник отдела Минобороны полковник в отставке Юрий Ефимов. Он сообщил следствию, что занимавший в то время должность главы Зеленодольского завода им. А. М. Горького (занимается выпуском противодиверсионных боевых катеров «Грачонок») Ренат Мистахов дал ему в общей сложности 65 млн руб. В том же декабре прошлого года с санкции Савеловского райсуда у Рената Мистахова был проведен обыск, после чего между ним и Юрием Ефимовым прошла очная ставка, на которой гендиректор выплату «откатов» Юрию Ефимову отрицал. Тогда его задерживать не стали и оставили свидетелем по уголовному делу. Сам Юрий Ефимов позже получил пять лет колонии строгого режима.

Отметим, что расследование не сказалось на обеспечении военными контрактами возглавляемой Ренатом Мистаховым судостроительной корпорации «Ак Барс». В июле 2018 года на церемонии закладки 12-го малого ракетного корабля проекта 21631 («Буян-М») замминистра обороны России Алексей Криворучко говорил, что Зеленодольский завод им. А. М. Горького загружен заказами до 2021 года включительно и что Минобороны намерено и впредь заказывать у предприятия корабли.

Сам Ренат Мистахов до последнего времени продолжал активно руководить корпорацией. Так, 27 февраля он участвовал в церемонии закладки корпуса пассажирского прогулочно-экскурсионного судна «Чайка» с двигателями, работающими на сжиженном природном газе. А в сентябре 2019 года ему удалось переизбраться в региональный парламент Татарстана.

В судостроительной корпорации «Ак Барс» на запрос комментария не ответили. В холдинговой компании «Ак Барс», в которую входит корпорация, также комментировать ситуацию не стали.

Юрий Сенаторов, Владислав Трифонов, Ольга Кудрина