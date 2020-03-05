Скандалы: Марат Хуснуллин стал рекордсменом по штрафам

05.03.2020, 16:42, Разное

Только за 2019 год на автомобиль, обслуживавший бывшего вице-мэра Москвы (нынешнего вице-премьера) было выписано 367 штрафов на общую сумму 587 300 рублей

Такие данные обнаружили авторы паблика «Нора Ёжика», проиллюстрировав их самыми вескими доказательствами (подробности — по ссылке). Справедливости ради скажем сразу: ВСЕ штрафы были своевременно оплачены из бюджета столицы — московским ГУПом «Автохозяйство». С юридической точки зрения гражданин России Марат Хуснуллин чист перед законом как стеклышко. За рулем всякий раз был не он, а нанятый водитель.

Однако сама ситуация вызывает интерес на фоне скандального заявления заместителя руководителя дирекции фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения Москвы Егора Чернова, который предложил «за некое количество штрафов отбирать автомобили, сажать нарушителя в места, не столь отдаленные». По словам Чернова, в Москве существует определенный контингент людей, которые ездят «как хотят» и платят штрафы, потому что «им это по карману».

Вероятно, что г-н Чернов имел в виду богатеньких отморозков типа Мары Багдасарян. Но выясняется, что не только золотая молодежь плюет на правила дорожного движения, а самые что ни на есть «отцы города»!

О том, что машина с госномером А003МО77 принадлежит городу Москве, известно из госконтракта на её обслуживание:

Пассажиром мерседеса-500 всё это время был вице-мэр Москвы, а ныне вице-премьер Правительства РФ Хуснуллин Марат Шакирзянович. И именно для него водитель раз разом осознанно нарушал правила в одних и тех же местах (есть камеры, с которых за год получено по несколько десятков штрафов!).

Вот ХМШ приезжает на встречу с дольщиками ЖК Царицыно:

А вот за 20 минут до времени фото его машина мчится с нарушением скорости по полосе общественного транспорта в 500 метрах от ЖК Царицыно, по улице Подольских курсантов:

И получает за это сразу 2 штрафа:

А вот здесь местные жители обсуждают номер машины ХМШ:

Вот 12 мая 2019 года ХМШ получает штраф за парковку на эстакаде у терминала А во Внуково (эстакада эта как раз к зоне вылета):

30 марта Хуснуллин осматривает строительство станции Нижегородская:

И традиционно нарушает правила в 100 метрах от объекта:

Таких примеров много, вопреки своим словам о любви ходить пешком по центру Москвы ХМШ любит по центру только ездить.

Причем предпочитает это делать не так, как заставили всех автомобилистов. А по выделенке для ОТ да еще и против потока:

Вообще выезд на полосу для ОТ — очень частое нарушение, за 2019 год 132 раза, треть всех нарушений. Чаще только превышение скорости — 161 раз за 2019 год.

Номера постановления по последним 400 штрафам — вот в этом файле (больше ни одна открытая система из ГИС ГМП выгрузить не может). Вот здесь — детали штрафов на большую часть 2018 и 2019 года.

«Получается, что игнорирование установленных государством правил для вице-премьера Хуснуллина — норма резюмирует автор паблика «Нора Ёжика». — Я имею в виду его работу вице-мэром Москвы, когда подведомственный ему стройкомплекс города позволял себе строить особо сложные объекты не только без разрешения на строительство, но даже без утвержденного проекта, прошедшего госэкспертизу, или оплачивать как новые объекты, которые были построены два года назад совершенно другими компаниями.Теперь этот опыт будет масштабирован на всю Россиию, первые звоночки мы уже слышим в виде, например, инициативы о создании единого заказчика работ для госнужд. Ровно такую схему Хуснуллин реализовал в Москве, когда все лакомые контракты получал Мосинжпроект на нерыночных условиях, а потом раздавал их субподрядчикмам уже вне рамок госзакупок и без возможности внешнего контроля».

И трудно не задать вопросу господину Чернову: а теперь вы рискнете повторить свое предложение об отправке в места не столь отдаленные нарушителей ПДД? Или за покатушки начальства сидеть будут рядовые водители?

Наконец, хотелось бы узнать: в какой графе бюджета Москвы есть строка об оплате штрафов за нарушения ПДД автомобилями столичной мэрии?

Людмила Бутузова