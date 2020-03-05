Россия наращивает военную мощь в Сирии – Reuters

05.03.2020, 16:37, Новости дня

Россия спешно усиливает свою военную группировку в Сирии, сообщило 4 марта агентство Reuters, анализируя статистику движения судов в районе пролива Босфор, а также данные о полетах авиации и свидетельства источников.

Наращивание военной мощи началось 28 февраля – на следующий день после того, как сирийская авиация нанесла удар по турецким военнослужащим в Идлибе. Погибло 34 человека.

Россия отправила пять военных кораблей в Сирию в течение шести дней. Это превышает обычную норму – один или два корабля в неделю. При этом официально было заявлено о прохождении через Босфор только двух фрегатов. Еще три корабля – десантные «Орск», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», способные перевезти 300–400 военнослужащих, а также бронетехнику.

Кроме того, по меньшей мере пять пассажирских и грузовых самолетов, эксплуатируемых российскими военными, вылетели в Сирию за этот период, в том числе три за один день.

Такой масштабной переброски живой силы и техники РФ в Сирию не было с октября 2019 года, отмечает агентство.

Источник Reuters считает, что действия Москвы должны были стать «демонстрацией мускулов» накануне встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана 5 марта. Если переговоры провалятся, Анкара может наложить ограничения на проход военных кораблей через Босфор, считает собеседник.

Отношения Турции и России обострились после гибели турецких солдат в Идлибе 27 февраля. В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористических формирований», и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Полный игнор: Кудрин раскритиковал работу правительства Медведева

03.03 / Украина готовит рекордную приватизацию госсобственности

29.01 / В Ираке разбился американский самолет, есть жертвы

24.02 / Верещук: За законопроект «О медиа» нельзя голосовать даже в первом чтении. Потом внести кардинальные изменения уже не получится

26.02 / Шумер предлагает ассигновать 8,5 миллиарда на борьбу с коронавирусом

22.01 / Ветеран ГРУ рассказал, как Примаков едва не погиб в Сирии

10.01 / Мнения: Партия IT-миллионеров отстала от жизни

07.02 / Малюська анонсировал ликвидацию 48 «партий-зомби»

12.02 / Ермак о новой должности: Сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг

04.03 / Berliner Zeitung — будет нелегко, но мир в Сирии нужно искать вместе с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика