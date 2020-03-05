Алексей Панин рассказал о романе с Мариной Александровой и конфликте с Александром Домогаровым

05.03.2020, 16:37, Разное

Недавно Алексей Панин стал гостем You-Tube-шоу «В гостях у Дмитрия Гордона», рассказав немало подробностей своей личной жизни. Актёр поведал о романе с Мариной Александровой, который едва не привёл к серьёзному конфликту с Александром Домогаровым.

Алексей Панин признался, когда он начал встречаться с Мариной Александровой, она ещё не была широко известна аудитории. Когда вспыхнул их роман, актриса только разорвала отношения с Александром Домогаровым, но какие-то чувства к нему у неё на том этапе сохранились, а потому не могла определиться, кто ей дороже. В какой-то момент у артиста даже был серьёзный разговор с её гражданским мужем, который хотел физической расправы над конкурентом. В итоге актриса не стала выбирать между двумя возлюбленными, прекратив общаться с обоими. Тем не менее, звезда фильма «Жмурки» признаётся, он до сих пор помнит их роман, поскольку тот был очень ярким. Буквально за месяц пара пережила спектр эмоций, которых хватило бы на 10 лет. Как констатировал Панин, именно артистка стала инициатором их расставания, впрочем, добавил, так происходит постоянно, и все женщины его бросают.



Упомянул в своём рассказе актёр и Екатерину Шпицу. С этой звездой у него также были особые отношения, протекавшие, когда о ней особо не знали. Артист признался, им вдвоём всегда было весело, и они прекрасно проводили время.