Мать Риты Дакоты 7 лет назад осталась без жилья из-за мужа-афериста

05.03.2020, 16:37, Разное

Певица Рита Дакота рассказала, как ее родная мать жила со вторым мужем, который якобы воевал в Афганистане и имел инвалидность. Мужчина оказался обманщиком, аферистом, который оставил родительницу звезды без жилья.

Рита Дакота выросла в столице Белоруссии Минске, но уже продолжительное время проживает в Москве. По словам артистки, семь лет назад ее мать Светлана лишилась недвижимости и оказалась на улице с вещами и домашним котом. Женщину обманул второй супруг, за которого она вышла замуж после расставания с отцом знаменитой ныне дочери.

Певица вспомнила, что этот человек, в отличие от ее отца, не употреблял алкогольные напитки, чем смог понравиться матери. Мужчина представился ветераном афганской войны и инвалидом-«сердечником», будучи в быту интеллигентным и скромным. Спустя время супруги открыли свою фирму и построили дом, но позже все изменилось. Второй муж оказался тираном, переоформил все имущество на третьих лиц, чтобы после раздела ничего не досталось жене. Помимо того, он украл всю документацию, деньги Светланы и угрожал ей. Рита Дакота после этого выяснила, что отчим в действительности никогда не служил в Афганистане, и у него нет проблем с сердцем. В конечно счете, мать певицы осталась без крыши над головой с чемоданом и котом, не желая больше терпеть издевательства.

Исполнительница помогла матери найти новый дом и вернуться к нормальной жизни. Потом матери Дакоты удалось встретить другого мужчину, за которого она вышла замуж в прошлом году. Избранник заботится о ней, бережет, не позволяя даже работать.