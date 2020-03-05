В Apple предупредили о дефиците iPhone из-за коронавируса

05.03.2020, 16:37, Разное

О нехватке смартфонов iPhone, предназначенных для гарантийной замены, заявили в компании Apple. Причиной этому является нарушение поставок из-за коронавируса.

Данный дефицит продлится не более одного месяца. Руководство «яблочной» корпорации проинструктировало работников службы технической поддержки, чтобы они предлагали потребителям получить iPhone на замену по почте или предоставляли другой гаджет во временное пользование. В определенных сервисных центрах Apple тоже имеется нехватка деталей для ремонта смартфонов. Известно также и то, что предприятие Foxconn, которое в настоящий момент является одним из главных поставщиков, некоторое время не могло работать в связи с распространением коронавируса.

В мире сейчас постепенно снижаются продажи iPhone 11, наблюдается нехватка планшетов iPad Pro. В связи с пневмонией работников американской корпорации призвали по возможности трудиться удаленно, им нежелательно посещать Италию, Южную Корею и Китай. В Apple подготовились заранее к экономическим лишениям в связи с заболеванием. В фирме официально заявили, что ей не удастся выполнить план по прибыли за первый квартал нынешнего года.