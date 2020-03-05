Наука: Ученые объяснили роль запахов во взаимоотношениях матери и ребенка

05.03.2020, 16:19, Разное

Исследователи из Дрезденского технологического университета в соавторстве с коллегами из Вроцлава выяснили, что матери способны по запаху отличать своего ребенка от чужого, а также определять стадию его развития.

Женщины часто отмечают, что их маленькие дети пахнут очень приятно, а с возрастом их запах меняется. По мнению авторов, эта способность может играть важную роль в сигнализации о ключевых изменениях в отношениях матери и ребенка.

Исследователи проверили «обонятельную точность» 164 матерей. Женщинам предлагали определить, какой образец запаха из пяти принадлежит их собственному чаду, а также как отличаются запахи от других образцов (они были взяты от других детей и подростков).

Оказалось, матери точно отделяли своего ребенка от чужого. Кроме того, женщины смогли с точностью около 64% определить, на какой стадии взросления находятся дети, от которых были взяты образцы: препубертатной, пубертатной или постпубертатной. При этом мамы маленьких детей просто характеризовали запах препубертатных детей как более приятный, а матери подростков могли назвать статус развития. Пубертатный статус измеряли с помощью определения уровня стероидных гормонов у ребенка и родительской оценки стадии его развития.

Более ранние исследования этой же команды рассматривали данные фМРТ, чтобы увидеть, как материнский мозг реагирует на запахи ребенка. Выяснилось, что реакции мозга на запах младенца подобны тем, что регистрировались на мимику лица. В совокупности данные дополняют доказательства того, что обонятельные раздражители служат важным фактором в связи матери и ребенка. Исследователи отмечают, что механизм того, как человеческий нос способен «вынюхивать» информацию о стадии развития ребенка, пока не известен.

Авторы полагают, что полученные ими данные в будущем могут помочь в разработке таких методов, как нейрообратная связь с обонятельными стимулами или обонятельная тренировка для стимулирования полезного компонента запахов тела. Такие методы можно будет использовать, например, для лечения нарушений эмоциональной связи матери и ребенка после родов.

Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.