Ким Кардашьян посетила Белый дом вместе с бывшими преступницами

05.03.2020, 16:15, Разное

Около двух лет назад Ким Кардашьян начала обучение в юридической школе. Ее задача к 2022 году успешно сдать экзамены и получить адвокатскую лицензию, которая позволит ей официально участвовать в судебных заседаниях. Впрочем, и без диплома Кардашьян ведет весьма успешную правозащитную деятельность. Вчера она в очередной раз встретилась с президентом США. Тема разговора у них была той же, что и в прошлый раз — реформа тюремной системы.

Вместе с Ким в Белый дом пришли женщины, которые получили помилование по решению Дональда Трампа и вышли из тюрьмы в прошлом месяце, — Тайнис Николь Холл, Кристал Муньос и Джудит Негрон.

Я не слышала, чтобы об этих женщинах говорили в новостях. Поэтому я считаю важным рассказать о них вам лично,

— объяснила Ким своим подписчикам решение опубликовать истории этих бывших заключенных у себя в Instagram и Twitter.

Ким Кардашьян с Элис Мари Джонсон

Женщины были освобождены согласно так называемому First Step Act, программы, принятой Трампом в апреле прошлого года. Она направлена на смягчение наказаний за ненасильственные преступления. Над ней работал супруг Иванки Трамп Джаред Кушнер, а Ким выступала в качестве советчика и активного апологета.

Первым помилованным заключенным по этой программе стала Элис Мари Джонсон — она также была на вчерашней встрече в Белом доме. В 1996 году Элис осудили на пожизненный срок без права на досрочное освобождение за организацию сбыта кокаина, хранение наркотиков и отмывание денег. Эта история не привлекла бы столько внимания, если бы судьбой заключенной не заинтересовалась Кардашьян. Она узнала о нелегкой доле раскаявшейся преступницы в Twitter: Элис провела за решеткой более 20 лет и все это время демонстрировала образцовое поведение.

Дональд Трамп и Ким Кардашьян

Стать адвокатом Ким решила в 2018 году. Для этого она начала заниматься при юридической фирме в Сан-Франциско. Учеба займет четыре года, а лицензию Кардашьян сможет получить не раньше 2022 года.

Я долго думала об этом. Помню, сидела в кабинете Рузвельта в Белом доме с судьей, который за свою жизнь приговорил тысячи преступников. В этот момент я поняла, что должна знать больше о судебной системе. Я хочу бороться за людей и менять систему. Если я буду больше знать, то смогу и сделать больше,

— объясняет Ким.