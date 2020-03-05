Евгений Кафельников дал редкое интервью о дочери Алесе: Я бы врагу не пожелал, что я пережил

05.03.2020, 16:15, Разное

В эфире телеканала «Дождь» вышел новый выпуск авторского шоу Hard Day’s Night, в котором к постоянному ведущему Антону Желнову присоединились еще четверо журналистов: автор Sports.ru и редактор «Вдудя» Александр Головин, обозреватель «Коммерсанта» Евгения Милова, ведущая YouTube-шоу «Нежный редактор» и «Подруги» Татьяна Мингалимова и ведущий «Дождя» Денис Катаев. А героем выпуска стал вице-президент Российской Федерации Тенниса, олимпийский чемпион и экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. 46-летний спортсмен впервые за долгое время подробно рассказал о сложных отношениях с дочерью, моделью Алесей Кафельниковой, их ссоре и ее подростковом периоде. Как известно, девушка признавалась, что употребляла запрещенные вещества.

Тинейджерское поколение сейчас очень-очень специфичное. Это не то, что было в 80-е или даже в 90-е. История с наркотиками началась, еще когда она уехала в школу-пансион в Англию… Меня не было на месте, я не мог все контролировать, что там происходило — не знаю. Не в курсе деталей, нюансов и на самом деле не особенно хочу тот период вспоминать,

— начал Евгений свой рассказ про дочь. В отличие от других звезд, он не стал прибегать к завуалированным формулировкам и не уходил от ответов на вопросы, рассказав о трудном периоде начистоту:

Она мне говорила: «Отстань от меня, мне будет 18 лет, буду делать что хочу. Хочу курить марихуану, буду курить марихуану. Хочу пробовать наркотики, буду пробовать наркотики». Я слушал ее сторону много раз. Всегда: «я тебя люблю», обнимала, целовала. Я тоже: «Я тебя тоже люблю, пожалуйста, прислушайся к тому, что я тебя прошу». А потом заново черт в голову, и просто человека подменяют. Может, это действительно московская атмосфера пагубно на нее влияет. Во всех ее словах абсолютная ложь. Ни одного слова правды нет.

Алеся Кафельникова

Евгений уточнил, что всегда пытался помочь Алесе в модельном бизнесе и что ночами не спал от проделок дочери:

Говорил: «Тебе идут навстречу», — те же самые менеджеры, с которыми я знаком. Я просил дать ей шанс, мне говорили: «Хорошо, но у нас есть определенные условия, через которые она не должна переступать». Она постоянно переступает через эти условия.

Также он объяснил, почему на прошедших Неделях моды в Нью-Йорке, Милане, Лондоне и Париже Алеся появилась на подиуме лишь однажды — напомним, на парижской Неделе моды она закрыла показ новой коллекции Канье Уэста:

Насколько я знаю, у нее был большой шанс, но мне по большому секрету сказали, что на показы Chanel ее больше не возьмут, потому что она пришла на кастинг в нетрезвом состоянии. Я реально себе должен поставить памятник за то, что испытал. Я не лукавлю, ничего. Я ни одному злейшему врагу не пожелаю того, что я пережил, когда я по два раза за ночь вызывал себе скорую.

Алеся Кафельникова в конце прошлого года дважды приняла участие в модных шоу Chanel: ее дебют состоялся в начале октября на показе весенне-летней коллекции в Париже, второй раз она прошлась в вещах от известного модного дома в декабре в рамках 16-го ежегодного шоу Chanel Métiers d’Art.

Алеся и Евгений Кафельниковы

Впервые о том, что у Алеси есть проблемы с наркотиками, стало известно в июле 2017 года. Поздней ночью в микроблоге в Twitter знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова начали появляться тревожные сообщения относительно его дочери. Позже появилась информация, что Алеся оказалась в неприятной ситуации, встревожившей ее близких. Тогда так и не выяснилось, что именно случилось с девушкой: то ли это были наркотики, как об этом написал ее отец, то ли отравление алкоголем, как сообщили другие члены семьи. Однако некоторое время спустя модель сама призналась в том, что употребяла наркотики, но это осталось в прошлом.

В декабре прошлого года 21-летняя модель дала интервью российскому журналу Forbes о модельном бизнесе, заработке и об отце. Самые яркие цитаты из беседы читайте здесь.