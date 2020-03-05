Эммануил Виторган показал танцующую 2-летнюю дочь на репетиции спектакля

05.03.2020, 16:07, Разное

В Instagram-аккаунте Эммануила Виторгана появился видеоролик с участием его 2-летней дочери. Запись с танцами малышки Этель, представленная в Instagram-аккаунте актера, сделана на репетиции спектакля.
Эммануил Виторган работает на сцене и успевает при этом воспитывать двоих маленьких дочерей, старшей из которых — Этель недавно исполнилось два года, младшей Кларе — не больше шести месяцев. У детей есть няни, но пожилые родители все равно стараются как можно больше времени проводить с малышками.

80-летний актер продемонстрировал в личном микроблоге ролик репетиции закрытой читки спектакля, который ставили по неизвестным прежде архивам Виторгана и его второй супруги Аллы, умершей два десятка лет назад. «Вечер, посвященный женщинам! О самом сокровенном», — подписал пост артист. Главным действующим лицом видеозаписи стали не присутствующие в кадре актеры, а 2-летняя Этель, танцевавшая под песню известного родителя, но не попадая в такт.

Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик решились на рождение собственных детей спустя 15 лет отношений. Старшую девочку супруга актера родила сама, но потом возлюбленные захотели продолжения рода. Они обратились за помощью к суррогатной матери, которой пришлось заплатить, по данным прессы, не менее двух миллионов рублей. Позднее отцовство раскритиковала публика, в частности, это сделал Михаил Боярский, обозвавший такое решение «придурью». Сейчас Виторган и его супруга чувствуют себя хорошо и намерены долго жить, чтобы достойно воспитать и вырастить дочерей.



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