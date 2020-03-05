Мнение: Два самолета. Два суда. Один МИД

05.03.2020, 16:01, Разное

Помните кипиш, устроенный 📸МИД России  по поводу заявления нидерландского прокурора Вестербеке, что у обвинения есть свидетели, видевшие, как российские военные сбили «Боинг» над Украиной?

Но вот другой суд, в Египте. Тоже о самолете. Российском А321. Террористы взорвали его над египетской территорией 31 октября 2015 года. Скорее всего, в отместку за ввод Путиным войск в Сирию месяцем ранее. Погибло 224 человека. 219 из них – граждане России.

Как пишет «Коммерсантъ» (https://www.kommersant.ru/doc/4276179), египетский суд не стал рассматривать иски родственников пострадавших, словно в насмешку мотивировав это тем, что личности погибших якобы до сих пор не установлены. Кроме того, суд отклонил претензии к правительству Египта. А само крушение А321 представители этой страны считают только аварией, расследование которой продолжается.

И что же российский МИД? Возмутился? Его «говорящая голова» Захарова назвала эти заявления «балаганом»? Где громовой голос защитников прав российских граждан против их ущемления иностранной державой?

Ни-че-го. Полное молчание.

Никто не возмущается. Ни в посольстве России в Египте. Ни в Москве, на Смоленской площади. Хотя, как раз вчера, 4 марта замминистра иностранных дел России Богданов встречался в Москве с египетским послом Насра. Судя по сообщению для прессы, вопрос о возмутительной позиции египетских властей российской стороной поднят не был.

Почему же такое разное отношение МИД России к суду в Нидерландах и к суду в Египте? Повышенное внимание к первому, равнодушие ко второму?

Потому что первый суд касается высшего российского начальства, затрагивает его интересы, а второй – обычных граждан.

За первых российский МИД бьется, потому что именно им он служит. От них получает награды, деньги, должности.

А что касается российских граждан, взорванных над Египтом, то судебные иски их родственников – частное дело. Пусть там сами разбираются со своими адвокатами. МИДу некогда. МИД занят пропагандой и покрытием державных преступлений.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…  

Источник: СерпомПо



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Наука: Установлена связь между двумя звеньями патогенеза болезни Альцгеймера

17.01 / Бывшая участница «Дом-2» Маргарита Ларченко соблазняет Илью Яббарова пикантными фотографиями

05.03 / Историк Владимир Антонов рассказал о прототипе радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны»

24.02 / Из стены частного дома в Иллинойсе раздаются непонятные голоса

18.01 / Мнение: Нужно ли ограничивать в России максимальный размер капитала

24.01 / «Мне безумно хотелось отвернуться и больше на это не смотреть»: пронзительная исповедь Лолиты о любви

01.02 / Наука: «Потерянный рай» курильщиков

05.01 / Мнение: Живи медленно, умри старым

23.02 / Наука: Как всего четыре клетки глии могут продлить жизнь

16.01 / Xiaomi представила мобильное приложение для определения здоровья домашних питомцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика