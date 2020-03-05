Момент разрушения дзержинской эстакады грузовиком с экскаватором попал на видео

05.03.2020, 15:52, Новости дня

В Нижегородской области водитель грузовика, перевозящего экскаватор, не рассчитал высоту и разрушил разрушил эстакаду, повредив при этом паро и газопровод.

 

Инцидент произошел в среду, 4 марта, на Речном шоссе. Утечки газа при столкновении не произошло. Администрация Дзержинска сообщила, что авария не повлияла на "технологический процесс Дзержинской ТЭЦ.

Дорога на время устранения последствий ДТП была перекрыта.



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