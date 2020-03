Японский флот получил новейшую подводную лодку

05.03.2020, 15:52, Новости дня

Морские силы самообороны Японии получили новейшую дизель-электрическую подводную лодку JS Ouryu. Это уже одиннадцатая субмарина класса Souryu, поступившая на вооружение флота.

5 MAR, the Ship Commissioning Ceremony for JS OURYU was held at Kobe shipyard, Mitsubishi Heavy Industry. OURYU is 11th of SOURYU type submarine and promoted persistence and speed performance during submerge due to install Lithium Ion Battery for the first time. pic.twitter.com/UdzeFDExad

— Japan Maritime Self-Defense Force (@jmsdf_pao_eng) March 5, 2020

Торжественная церемония передачи корабля состоялась на верфи Кобе, принадлежащей компании Mitsubishi Heavy Industries. JS Ouryu – первая подлодка с новыми литий-ионными батареями, которые позволяют ей дольше находиться под водой, утверждают японские военные.

По данным из открытых источников, японские субмарины класса Souryu оснащены анаэробными двигателями Стирлинга. Эти силовые установки могут работать без доступа кислорода, и издают очень мало шума.

Каждая подлодка вооружена торпедами и противокорабельными ракетами Harpoon.