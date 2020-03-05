В Новосибирске задержали ограбивших ветерана ВОВ лжеполицейских

05.03.2020, 15:52, Новости дня

В Новосибирске полицеские задержали двух мужчин, похитивших деньги у ветерана ВОВ. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Как выяснилось, один из подозреваемых представился полицейским. Злоумышленник рассказал пенсионеру о том, что якобы под его окнами произошло ограбление девочки. Для дачи показаний преступник пригласил и супругу ветерана. За то время, пока лжеполицейский находился с хозяевами квартиры на в кухне, его подельник незаметно пробрался в помещение и украл 160 тысяч рублей. Уже после того, как мошенники ушли, пенсионер начал собираться в магазин. В этот момент он и обнаружил пропажу денежных средств.

Полицейским удалось установить личности подозреваемых. Они были задержаны в Новосибирске при поддержке Росгвардии. После ареста выяснилось, что подозреваемые не являются сотрудниками органов внутренних дел. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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ГТРК "Новосибирск"



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