Молодую актрису Анастасию Казанцеву избили в Москве

05.03.2020, 15:43, Разное

Актриса театра «Станиславский» Анастасия Казанцева стала жертвой избиения в центре Москвы. Неизвестный злоумышленник ударил 25-летнюю артистку в живот.

Как пишет «Московский комсомолец», нападение произошло, когда Анастасия шла по переходу на улице Абельмановская. Прибывшие на место происшествия врачи осмотрели девушку и диагностировали у нее ушиб и тупую травму. От госпитализации в больницу она отказалась. Полиция проводит проверку по факту случившегося. 



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