Гаджеты: Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2

05.03.2020, 15:32, Новости дня

В Сети опубликовали снимки нового не представленного смартфона Oppo Find X2, который сможет существенно опередить ближайших конкурентов.

В свою очередь, девайс обладает увеличенным дисплеем с разрешением 3К, а также частотой обновления кадров 120 Гц. Также инсайдеры ранее анонсировали, что главным преимуществом новой модели смартфона Oppo Find X2 от предшественников станет топовый восьмиядерный чип Snapdragon 865 с 12 гигабайтами оперативной памяти.

Новый смартфон также получит 60-кратный зум, относящийся к основной камере. Вместе с тем в верхней части устройства применили вырез в экране для передней камеры. Смартфон Oppo Find X2 получит быструю зарядку с мощностью 65 Вт, а также беспроводную зарядку на 30 Вт.



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