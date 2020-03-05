Начались продажи нового складного смартфона Huawei Mate Xs

05.03.2020, 15:42, Новости дня

Еще совсем недавно состоялся выход нового складного смартфона Huawei Mate Xs, однако уже сегодня аппарат поступил в продажу.

Напомним, флагманский девайс обладает мощным восьмиядерным чипом Kirin 990 5G, а также 8 гигабайтами оперативной памяти. Размер флэш-памяти предложенной новинки составляет 512 гигабайт. Вместе с тем новинка в раскрытом виде имеет диагональ 8 дюймов с высоким разрешением 2К. Однако в сложенном состоянии размер устройства уменьшится до 6,38 дюймов.

Основная камера получила главный датчик 40 мегапикселей. Производитель сумел повысить автономность смартфона при помощи батареи на 4500 мАч. Аппарат поддерживает быструю зарядку с мощностью 55 Вт. Приобрести складной смартфон Huawei Mate Xs в Китае можно по цене от 2,4 тысяч долларов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Коронавирус SARS-CoV-2. В Италии количество умерших достигло 11

17.01 / Мишустин назвал главную задачу правительства

24.02 / Онищенко раскритиковал татуировки и призвал их запретить

15.01 / HRW: «В ситуации с правами человека в России сохранилась негативная динамика»

20.01 / «Не уцепиться за власть, а укрепить Россию» — эксперт The Australian объяснила, зачем Путину реформа Конституции

25.02 / ЕСПЧ присудил 37 тысяч евро краснодарским правозащитникам, которых в РФ оштрафовали за проведение встречи в школе

20.02 / Рыбная промышленность Аляски гибнет из-за санкций США

14.02 / Ургант посмеялся над напавшей на таксиста фитнес-тренером

30.01 / ЧП в Домодедове: «террористка» устроила переполох в столичном аэропорту

19.02 / Тренер «Ливерпуля» Клопп: «Атлетико» всего лишь ведет после первого тайма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика