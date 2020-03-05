Начались продажи нового складного смартфона Huawei Mate Xs

05.03.2020, 15:42, Новости дня

Еще совсем недавно состоялся выход нового складного смартфона Huawei Mate Xs, однако уже сегодня аппарат поступил в продажу.

Напомним, флагманский девайс обладает мощным восьмиядерным чипом Kirin 990 5G, а также 8 гигабайтами оперативной памяти. Размер флэш-памяти предложенной новинки составляет 512 гигабайт. Вместе с тем новинка в раскрытом виде имеет диагональ 8 дюймов с высоким разрешением 2К. Однако в сложенном состоянии размер устройства уменьшится до 6,38 дюймов.

Основная камера получила главный датчик 40 мегапикселей. Производитель сумел повысить автономность смартфона при помощи батареи на 4500 мАч. Аппарат поддерживает быструю зарядку с мощностью 55 Вт. Приобрести складной смартфон Huawei Mate Xs в Китае можно по цене от 2,4 тысяч долларов.