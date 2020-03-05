В сети опубликованы изображения PlayStation 5 с геймпадом

05.03.2020, 15:42, Новости дня

Специалисты Concept Creator продемонстрировали трехмерные изображения новой игровой консоли Sony PlayStation 5.

Вместе с тем публике также предложен дизайн оригинального джойстика DualShock 5. Несмотря на то, что ранее уже появлялись снимки предстоящей игровой приставки, однако текущие трехмерные рендеры демонстрируют модель в новом исполнении. Джойстик получил компактный дисплей, где отображены основные состояния работы.

Кроме того, эксперты уверены, что внешний вид игровой приставки сохранится примерно схожим с предшественником, однако новая консоль сможет похвастаться улучшенной производительностью и улучшенными опциями, полезными для продвинутых пользователей Sony PlayStation 5.



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