В Херсонесе обнаружили останки человека с признаками редкого генетического заболевания

05.03.2020, 15:37, Разное

На территории древнего поселения Херсонеса в Севастополе исследователи обнаружили останки человека с признаками редкого генетического заболевания. Раскопки проводились на участках склепа датированного периодом XI-XIII веков н. э.
Археологи нашли останки двух мужчин, у которых хорошо сохранились грудные кости. Эксперты отметили, что первая грудная кость здорова, а вот вторая – это окостенелые грудинно-реберные связки. Специалисты из США и РФ склоняются к мысли, что покойный житель страдал крайне редким генетическим заболеванием под названием фибродисплазия. У больного мышцы, связки и сухожилья постепенно превратились в закостенелость. При таком заболевании наблюдается формирование второго скелета, который не приносит никакой пользы.

Севастопольские исследователи отметили, что первые сведения о данном недуге появились в медицинских архивах четыреста лет тому назад. Лабораторный анализ фибродисплазии проводятся лишь в нескольких лабораториях по всему миру. До сих пор болезнь считается неизлечимой. Находка свидетельствует о том, что генетическое заболевание появилось намного раньше, чем задокументированы о нем сведения. Как в те далекие времена лечили людей от редкого недуга, неизвестно.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Критиковавший растущие доходы депутатов Илья Яшин на 62% повысил собственное содержание

22.02 / Выездные группы чиновников из России начнут возвращать на родину россиян-эмигрантов

21.01 / Ольга Бузова похвасталась на безымянном пальце кольцом с бриллиантом

03.01 / Седан Audi RS вскоре станет электромобилем

16.01 / Скандалы: «Свободный сокол» нашел поддержку Юрия Чайки

27.12 / «Беременную» жену Меньшикова вывели на чистую воду

03.01 / Диетолог Андреа Донски назвал полезные свойства меда для здоровья и красоты

07.01 / Алена Краснова на спортивном снаряде показала большую выносливость, чем ее супруг Никита Пресняков

16.04 / Мнение: Любовная ОЗ

02.02 / Смартфон iPhone 11 Pro Max отключается от LTE при работе с двумя SIM-картами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика