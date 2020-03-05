В Херсонесе обнаружили останки человека с признаками редкого генетического заболевания

05.03.2020, 15:37, Разное

На территории древнего поселения Херсонеса в Севастополе исследователи обнаружили останки человека с признаками редкого генетического заболевания. Раскопки проводились на участках склепа датированного периодом XI-XIII веков н. э.

Археологи нашли останки двух мужчин, у которых хорошо сохранились грудные кости. Эксперты отметили, что первая грудная кость здорова, а вот вторая – это окостенелые грудинно-реберные связки. Специалисты из США и РФ склоняются к мысли, что покойный житель страдал крайне редким генетическим заболеванием под названием фибродисплазия. У больного мышцы, связки и сухожилья постепенно превратились в закостенелость. При таком заболевании наблюдается формирование второго скелета, который не приносит никакой пользы.

Севастопольские исследователи отметили, что первые сведения о данном недуге появились в медицинских архивах четыреста лет тому назад. Лабораторный анализ фибродисплазии проводятся лишь в нескольких лабораториях по всему миру. До сих пор болезнь считается неизлечимой. Находка свидетельствует о том, что генетическое заболевание появилось намного раньше, чем задокументированы о нем сведения. Как в те далекие времена лечили людей от редкого недуга, неизвестно.