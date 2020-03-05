Актриса Мария Зудина восхитила поклонников своей естественной красотой

05.03.2020, 15:37, Разное

Актриса Мария Зудина восхитила поклонников естественной красотой. Многие отметили, что для своего возраста 54-летняя знаменитость выглядит очень молодо и подтянуто.

Вдова Олега Табакова Мария Зудина продолжает радовать поклонников фотографиями в социальных сетях и в этот раз решила рассказать о своей детской мечте. Актриса хотела стать профессиональной балериной, но в этом направлении преуспеть ей было не суждено. Несмотря на это, звезда не расстраивается и рада, что смогла получить признание многих людей по всему миру.

Фанаты Марии Зудиной не прошли мимо внешности своего кумира. Они начали активно писать ей лестные комментарии и спрашивать об истинном возрасте актрисы. Многие усомнились, что ей действительно 54 года, так как выглядит она максимум на 30 лет.