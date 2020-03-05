Исследование: Курение увеличивает уровень смертности среди инфицированных коронавирусом

05.03.2020, 15:37, Разное

Специалисты, представляющие Мичиганский университет в США, решили выяснить причину высокого уровня летальности среди инфицированных коронавирусом мужчин. Как оказалось, курение в данном факторе играет не последнюю роль.
Согласно сведениям, предоставленным Национальной комиссией здравоохранения Китая, около 80% людей, умерших в результате заражения коронавирусом, старше 60 лет. По уровню летального исхода лидируют мужчины – 2,8% сравнительно с 1,7% у женщин. Эксперты предупреждают, что в случае пандемии в большей опасности окажутся именно представители сильного пола.

Американские специалисты связывают такую тенденцию с курением, ведь среди мужчин пагубная привычка больше распространена. Как показывает исследование, в результате курения активизируется рецептор ACE-2. По словам руководителя отдела гериатрической и паллиативной медицины школы при Мичиганском университете Лоны Моде, именно этот рецептор используется коронавирусом для инфицирования клеток в организме человека.



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