Умер легендарный советский баскетболист Леван Мосешвили

05.03.2020, 15:30, Новости дня

Советский баскетболист, серебряный призер Олимпиады – 1964 в Токио, обладатель Кубка европейских чемпионов в составе тбилисского «Динамо» (1962), чемпион СССР – 1968 Леван Мосешвили скончался в грузинской столице на 80-м году жизни, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».

Заслуженный мастер спорта СССР Леван Мосешвили прославился также как многолетний тренер тбилисского «Динамо», которое было одной из самых самобытных команд в чемпионатах Советского Союза.

Заслуженный тренер Грузии, он также был наставником национальной команды страны.

В финале Кубка чемпионов ФИБА в 1962 году динамовцы Тбилиси победили мадридский «Реал» со счетом 90:83.