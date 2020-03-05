Зеленский отреагировал на жалобу украинки с собакой в Ухане

05.03.2020, 15:30, Новости дня

Украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась уезжать из китайского города Ухань при эвакуации из-за собаки, может быть доставлена на родину, однако без питомца, так как власти КНР запретили вывоз животных из страны в связи с мерами против коронавируса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, то мы ничего не можем сделать. Мы, как государство, можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит – вы ее заберете. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолет за собачкой — это уже немножко перебор», – приводит РИА «Новости» слова украинского лидера в эфире телеканала «Наш».

Напомним, еще в феврале президент Украины Владимир Зеленский пообещал Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченного вспышкой коронавируса китайского Уханя без своей собаки, вернуть ее на родин у.

Однако в начале марта украинка рассказала, что ее и ее собаку до сих пор не эвакуировали, несмотря на личное обещание президента.