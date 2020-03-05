Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: реформы продолжатся

05.03.2020, 15:16, Новости дня

КИЕВ – Новое правительство Украины намерено продолжить все начинания и реформы предыдущего кабинета министров. Об этом 4 марта в своем вступительном слове сказал новый председатель правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, сообщает правительственный портал Украины, необходимо усилить экономический блок правительства для недопущения экономического и бюджетного кризиса.

«Мы должны пересмотреть бюджет-2020 особенно в части социальных выплат и пенсий простых украинцев, есть расходы, которые нужно уменьшить – это касается зарплат и премий чиновников, в том числе министров нового правительства, членов ряда наблюдательных советов и других чиновников», – заявил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что одна из первоочередных задач членов его кабинета министров – погашение задолженности перед украинскими шахтерами. «Мы не имеем права отворачиваться от людей, которые ежедневно рискуют жизнью и недопустимо уничтожение угольной отрасли», – подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что Верховная Рада Украины 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля. За назначение нового главы правительства проголосовал 291 народный депутат 450-местного однопалатного парламента. Решения в Верховной Раде принимаются простым большинством – 226 голосами народных депутатов.

Владимир Зеленский об отставке Алексея Гончарука

По словам президента Украины Владимира Зеленского, правительство Алексея Гончарука сделало слишком мало, поэтому нужно не бояться говорить правду и признавать свои ошибки. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский 4 марта в ходе выступления на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины, говоря о своей позиции по поводу отставки правительства премьер-министра Алексея Гончарука.

«Это правительство (правительство Алексея Гончарука. – Т.Б.) имеет достижения. Это снижение инфляции, учетной ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в частности с игорным бизнесом и нелегальными АЗС. Это начало приватизации государственных предприятий, которые все эти годы разворовывались. Это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике нашей страны. Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало», – подчеркнул Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент отметил, что в правительстве Алексея Гончарука действительно не было топ-коррупции, но не воровать – слишком мало.

«Это правительство знает, что делать, но знать – мало, нужно делать. И мы не должны бояться правды, мы должны признавать ошибки. Потому что в день, когда мы погрузимся в теплую ванну иллюзий, утонет вся страна», – сказал президент.

По словам Владимира Зеленского, за два месяца 2020 года невыполнение государственного бюджета составило почти шестнадцать миллиардов гривен, из которых тринадцать – нехватка поступлений от таможни.

Он отметил, что ему не стыдно за правительство Алексея Гончарука, но хотелось бы иметь Кабмин, которым можно было бы гордиться, поэтому действующий состав должен уйти в отставку.

Отставка правительства – о политике в экономике

Политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что снижение рейтинга президента Украины, отсутствие кардинальных шагов в реальном секторе экономики привели к отставке правительства Алексея Гончарука.

«Президент Владимир Зеленский начал понимать, что его рейтинг начал снижаться и этот процесс, скорее всего, необратим. Он начал искать способ как можно публично оправдать этот процесс о том, что нет экономических результатов, на которые она рассчитывал. Изначально эксперты понимали, что его предвыборные обещания новых социальных стандартов невыполнимы», – говорит Олеся Яхно-Белковская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что в «непубличной плоскости» также были факторы, которые привели к отставке правительства Алексея Гончарука. Например, активизация различных бизнес-групп, заинтересованных в продвижении своих интересов в украинской политике.

«К непубличным факторам можно отнести и отсутствие четкой цели и стратегии, задач, которые готов был выполнить кабинет министров Гончарука. Также естественным образом в политике доминируют интересы отдельных бизнес-групп, отдельных персоналий. Остается конфликтной ситуация по линии МВФ – Приватбанк, мы говорим об интересах Коломойского. Все это привело к тому, что Владимир Зеленский согласился с отставкой Алексея Гончарука», – подчеркивает Олеся Яхно-Белковская.

Новое правительство, по ее словам, должно заняться конкретными задачами.

«Период популизма закончился, нужна конкретика и четкие задачи и этот кабинет министров в силу экономической ситуации должен будет принимать решения в сфере экономики», – утверждает Олеся Яхно-Белковская.

Карт-бланш для нового правительства

Правительство Алексея Гончарука не смогло выполнить минимум задач – обеспечить бюджетников выплатами, наладить диалог с таможней, остановить падение производства, отмечает политолог-международник Антон Кучухидзе.

«Был также инсайд, что они периодически манипулировали цифрами, которые передавали в офис президента. Плюс объективная информация о том, что прошлый кабинет министров не смог завершить ряд важных задач: убедить народ, в чем польза «земельной реформы», президенту пришлось срочно спасать ситуацию, говоря о том, что земля продаваться иностранцам не будет, Кабмин Гончарука провалил налоговую реформу, которая бы создала основы для экономического роста, позволила привлечь инвестиции», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог напоминает, что большинство украинцев связывали свои надежды с победой президента Владимира Зеленского, и они ожидают результатов именно от лидера государства.

«Их не интересуют фамилии, у них есть Зеленский, в которого они поверили поэтому вся ответственность за ситуацию в стране ложиться на президента», – считает Антон Кучухидзе.

По его словам, в стране тяжелая экономическая ситуация, есть большие проблемы с наполнением бюджета, и президент, фактически, дал карт-бланш новому правительству.

«Правительство Шмыгаля должно что-то сделать, чтобы не допустить ошибок правительства Гончарука, иначе они уйдут также быстро», – утверждает Антон Кучухидзе.