Грета Тунберг заявила о «капитуляции» Европы

05.03.2020, 15:12, Новости дня

Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала проект закона, представленный в ЕС, согласно которому к 2050 году Евросоюз должен стать «углеродно-нейтральным», пишет The Independent.

Выступая в Европейском парламенте в Брюсселе, Тунберг заявила, что закон о климате, представленный ЕС, представляет собой лишь «пустые слова». По ее мнению, европейские политики занимаются притворством, они делают вид, что это поможет избежать чрезвычайной ситуации.

«Этот климатический закон – капитуляция. Природа не торгуется, и вы не можете заключать сделку с физикой. Мы не позволим вам капитулировать», – приводит ее слова ИноТВ.

Тунберг осудила желание ЕС достичь цели лишь к 2050 году. Цели нужно ставить на 2020 год и на каждый следующий, сообщила активистка.

«Когда ваш дом горит, вы не ждете еще несколько лет, чтобы начать его тушить. И все же это именно то, что сегодня предлагает комиссия», – добавила она. 

17-летняя активистка получила широкую известность после эмоционального выступления в ООН в сентябре прошлого года. В своей речи на саммите по климату она сообщила главам государств, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением атмосферы не принимается достаточно усилий.



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