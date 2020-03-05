Додон заявил о давлении на Молдавию из-за рубежа ради победы Санду на выборах

05.03.2020, 15:12, Новости дня

На Молдавию давят из-за рубежа, чтобы в ноябре на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду, сообщил молдавский президент Игорь Додон.

«В ноябре пройдут президентские выборы и некоторые уже поспешили объявить о своем участии в них. Есть огромное давление, в том числе из-за рубежа, чтобы на правом фланге все снова поддержали Майю Санду. То, что происходит сейчас на улицах – это тоже сценарий дестабилизации обстановки, чтобы повысить градус протестов и напряжения в обществе», – передает его слова ТАСС.

Додон подчеркнул, что пока в предвыборной кампании не участвует.

Он заявил, что в дестабилизации ситуации в Молдавии заинтересованы бежавшие из страны экс-лидер Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк и его соратник, лидер Партии Шор, бизнесмен Илан Шор. Ранее Шор был обвинен в хищении 1 млрд. евро из молдавских банков.

«Теперь, видно, Плахотнюк хочет вернуться, чтобы объединиться с Майей, «Про Молдавия» (партия, организованная сторонниками олигарха, покинувшими ДПМ), Шором и другими. Хотят создать коалицию против правительства», – отметил Додон.

Он заявил, что Санду, которая оказалась в оппозиции, заинтересована в проведении досрочных выборов президента, чтобы вернуться к власти.

«Если она не успеет в ближайшие месяцы, то сделает это сразу после президентских, то есть, если Санду станет президентом, она сразу распустит парламент», – отметил Додон.

14 июня 2019 года Демократическая партия Молдавии объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. После этого члены ДПМ начали спешно покидать страну, в частности, Плахотнюк отправился в Лондон. Додон говорил, что олигарха приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике.

В конце февраля сообщалось, что за улучшение отношений с Россией выступают около 80% населения Молдавии, при этом почти 60% жителей республики считают, что страна не должна вступать в НАТО.