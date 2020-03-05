Газпром захотел построить новые подземные хранилища в Сербии

05.03.2020, 15:12, Новости дня

Газпром и «Сербиягаз» обсуждают строительство новых подземных газовых хранилищ в Сербии, сообщил сербский первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич.

«Переговоры сейчас ведут наши газовые компании. Во всяком случае, мы заинтересованы в дальнейшем расширении газовых хранилищ, учитывая то, что это будет способствовать усилению энергетической безопасности Сербии», – сообщил Дачич, передает РИА «Новости».

В январе президент Сербии Александар Вучич заявил, что доходы страны от транзита российского газа по газопроводу «Турецкий поток» составят 185 млн долларов в год.



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