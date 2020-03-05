Американка два года поливала искусственное растение

05.03.2020, 15:12, Новости дня

Жительница Калифорнии Кейли Уилкс выяснила, что ее суккулент эхеверия является искусственным спустя два года заботы о нем и регулярного полива. Историю Кейли рассказали многие американские СМИ.

«У меня был этот прекрасный суккулент около двух лет. Я так гордилась этим растением. Это было просто идеальное растение. Оно стояло на моем кухонном окне. У меня был план полива, и если бы кто-то еще попытался полить мой суккулент, я бы не дала этого сделать, потому что просто хотела хорошо о нем заботиться», – рассказала девушка в Facebook.

Через пару лент заботы о растении американка решила пересадить своего любимца, она отыскала самую красивую и идеальную, по ее словам, вазу. Однако когда она достала его из оригинального горшка – растение оказалось «фейком».

«Я вложила так много любви в это растение! Я мыла его листья. Старалась изо всех сил, чтобы оно выглядело лучше, а оно полностью пластиковое! Как я не знала этого. Я вытаскиваю его из контейнера, в котором он прикреплен к пенопласту, с приклеенным сверху песком! Я чувствую, что последние два года были ложью», – пожаловалась американка.

После этого девушке пользователи Сети начали отправлять настоящие суккуленты, чтобы она могла о них заботиться.



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