Мнение: Про «государствообразующий народ»

05.03.2020, 15:07, Разное

Спросили, что я думаю по поводу слов муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, выступивщего против упоминания в Конституции государствообразующего народа, мол, это приведёт к «непоправимым последствиям».

Честно ответил: «Муфтий выражает свою личную точку зрения. Могу сказать, что, в принципе, я его поддерживаю. Не надо чесать там, где не чешется. Есть россияне – это и русские, и татары, и чеченцы, и дагестанцы. Выделять одну нацию в Конституции – это глупость, по-моему, это значит закладывать мину замедленного действия, которая рано или поздно обязательно взорвётся».

И добавил: «Не могу отвечать за весь Татарстан. Я могу сказать только о своих друзьях, знакомых, близких, которые говорят об упоминании бога в Конституции: "Ну, видимо, совсем хреновы дела у бога, раз его надо упоминать в Конституции". Очень многие не понимают, зачем это надо.

«….не надо было трогать Конституцию вообще. Все изменения в Конституции, похоже, затеяны под очень узкую группу населения, чтобы легитимизировать происходящие наверху процессы».

отсюда

Недоумеваю, почему НСН упорно называет меня бывшим пресс-секретарем главы Татарстана и политологом? У меня есть работа…. В штатном расписании «Новой газеты» написано, что я «специальный корреспондент отдела расследований».

Фотография отсюда