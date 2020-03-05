Федор Добронравов: Съемки «Сватов» продолжатся летом

05.03.2020, 15:07, Разное

Ранее пресса сообщала, что зимние съемки сериала «Сваты» закончились, продолжение работы над проектом намечено на лето. Актер Федор Добронравов подтвердил эту информацию.

Издания публиковали данные, что съемочный процесс седьмого сезона «Сватов» прекращен, и артисты разъехались после работы в Белоруссии. Такая ситуация, как оказалось позже, вполне плановая. Создание серий зимнего периода завершено, и участники съемочного процесса отдыхают, но летом продолжат работу.

По словам Федора Добронравова, работалось им на площадке в Белоруссии отлично, и от этого остались только самые положительные воспоминания и впечатления. Звезда российского кино в интервью «Телепрограмме» подтвердил возобновление съемок проекта в летнее время, но не смог ответить на вопрос, продолжатся ли они в Белоруссии или состоятся в другом месте, поскольку не посвящен в планы авторов.

Федор Добронравов является исполнителем одной из самых главных ролей в сериале «Сваты». Первый сезон комедийного проекта вышел 12 лет назад, шестой — в 2013 году. Уважение и любовь со стороны зрителей артисты заслужили благодаря положительным эмоциям, вызываемым кинокартиной. Ныне исполнители главных ролей часто ассоциируются только с любимыми персонажами проекта.