Названы способы использования старых смартфонов

05.03.2020, 15:07, Разное

Современные смартфоны обладают инновационными и полезными технологиями, поэтому у людей часто возникает вопрос: куда деть устаревшую модель. Специалисты назвали способы применения списанного устройства.
Старый аппарат можно применять как запасной. Для этого надо купить новую SIM-карту, оформить тариф и поддержать небольшую активность. Такой смартфон рекомендуется использовать в виде вспомогательного агрегата: будильника, часов, точки доступа свободного интернета и медиасервиса. Настроить устаревший гаджет можно и на более специализированные задания. К примеру, переключение каналов на телевизоре и эмуляция видеоигр.

Важно помнить, что подобные технологические изделия способны принести пользу в транспортном средстве. В автомобиле смартфон может выполнять одновременно несколько задач: помощь в поиске необходимого дорожного маршрута, мониторинг безопасности автомобиля и предоставление данных о пробках.



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