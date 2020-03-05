Пациент в Китае умер после повторного заражения коронавирусом

05.03.2020, 15:01, Новости дня

В китайском Ухане скончался 36-летний мужчина, который повторно заболел коронавирусной инфекцией.

Обнаружили вирус у мужчины 12 февраля. Тогда врачи отправили пациента на 14-дневный курс лечения. Однако после выписки из больницы ему стало хуже, передает ТАСС.

Как утверждает жена погибшего, мужчину повторно забрали в больницу, где он скончался.

Пациент умер от дыхательной недостаточности. В свидетельстве о смерти указывается, что прямой причиной гибели стал коронавирус. 

Ранее сообщалось, что свыше 3 тыс. человек стали жертвами коронавируса в Китае. За пределами КНР заболели 12 тыс. 668 человек в 76 государствах. Общее число жертв вне Китая – 214.



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