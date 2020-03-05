Сирийская армия продвинулась вперед в Идлибе

05.03.2020, 15:01, Новости дня

Сирийская армия в провинции Идлиб продвинулась вперед, отразив атаки протурецких боевиков.

Армия САР проводит военные операции на юге Идлиба, информирует сирийское государственное агентство SANA.

Отмечается, что правительственным силам удалось отбить атаки противников.

Напомним, сирийская армия освободила Саракиб – важнейший населенный пункт на востоке Идлиба. После этого в освобожденный сирийцами город вошла российская военная полиция.

До этого Дамаск объявил о закрытии неба над Идлибом. Сирия предупредила, что все самолеты в этой зоне будут восприниматься как вражеские и сбиваться, однако после этого военные республики сбили близ Саракиба беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

В этот же день Анкара объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе.

Турецкие военные сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. Минобороны страны утверждает, что сирийские бомбардировщики Су-24 якобы пытались атаковать турецкие истребители.

В четверг, 5 марта, в Кремле проходит встреча турецкого лидера Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, чьи аргументы – Москвы или Анкары – окажутся сильнее на этих переговорах.