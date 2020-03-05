Газета в Австралии решила стать туалетной бумагой в условиях дефицита из-за коронавируса

05.03.2020, 15:01, Новости дня

На фоне эпидемии коронавируса в Австралии стала ощущаться нехватка туалетной бумаги. Австралийская газета напечатала дополнительные страницы, чтобы помочь своим читателям в борьбе с этой проблемой, сообщают СМИ.

Туалетную бумагу в Австралии стали быстро раскупать, поэтому одна из местных газет оставила пустыми восемь страниц и даже сделала на них специальные линии для разреза, чтобы листки было легче разрывать, информирует ИноТВ.

Использовать такую бумагу посоветовали в случае крайней необходимости.

Отмечается, что выпуск газеты стал очень популярен.

Как сообщала ранее газета Sydney Morning Herald, в стране супермаркеты вынуждены были ограничить продажи туалетной бумаги – не более четырех упаковок одному покупателю. Такое же правило распространяется на онлайн-покупки. Уточняется, что соответствующие ограничения введены в крупнейшей в стране сети розничной торговли Woolworth и магазины Ritchies Supa IGA.

Кроме того, там ограничили продажу дезинфицирующих гелей – не более двух в одни руки. Причем гели разместили за кассами – туда, где обычно продают сигареты и мобильные телефоны.

Австралийский производитель бумаги компания Sorbent сообщил, что поведение потребителей станет стрессом для цепи поставок. Аналогичная компания Kimberly-Clark рассказала, что ее производственные линии работают круглосуточно, а фабрика в Южной Австралии пытается преодолеть возросший за короткий период спрос.

Ранее сообщалось о 42 подтвержденных случаях коронавируса в Австралии и гибели одного человека.



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