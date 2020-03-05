Зеленский встретился с выпущенными из карантина в Новых Санжарах – и пригласил их вернуться туда отдыхать

05.03.2020, 15:01, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровПрезидент Украины Владимир Зеленский встретился в Новых Санжарах с людьми, выпущенными из карантина после эвакуации из Уханя. Об этом сообщает «Страна.ua». 

Зеленский заявил, что рад, что ни одного случая коронавируса не подтвердилось, и пожелал всем здоровья. Также он поблагодарил Нацгвардию и Минздрав Украины. Одному из эвакуированных, у которого был день рождения, он подарил часы.

Президент призвал всех «побыть немного в Украине» и заняться внутренним туризмом: «У нас много мест, где можно хорошо отдохнуть, пока вся эта вирусная история пойдет», – заявил Зеленский. 

Также он отметил, что все, кто был в карантине «запомнят Новые Санжары на всю жизнь” и пригласил вернуться туда отдыхать.

Местным жителям, которые устроили массовые беспорядки и протесты против пребывания в карантине эвакуированных из Китая, Зеленский пригрозил разбирательствами в правоохранительных органах.

Ранее жители села Новые Санжары в Полтавской области закидали камнями и не хотели пускать автобусы с эвакуированными людьми в местный медицинский центр. Протестующие были уверены в том, что больница не приспособлена к пациентам с коронавирусом, и что размещение людей там может быть опасно. 

В это же время в Тернопольской области провели молебен против размещения в санатории «Медоборы» украинцев, эвакуированных из Китая.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 90 тысяч человек. Более 80 тысяч случаев болезни приходятся на материковый Китай, в других странах мира число инфицированных перевалило за 10 тысяч человек. В Южной Корее сегодня насчитывается более 4 тысяч больных, в Италии – более 2 тысяч, в Иране – более 1,5 тысяч.

В Украине о первом подтвержденном случае заболевания сообщили 3 марта.

 



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