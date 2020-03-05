Журналист Голунов сообщил, что Следственный комитет отправил его на психиатрическую экспертизу: «проверить на адекватность»

05.03.2020, 15:01, Новости дня

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов сообщил, что Следственный комитет отправил его на психиатрическую экспертизу и хочет проверить его на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость на психоактивные вещества.

«В детстве я наблюдался у психиатра. Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров», — пояснил в связи с этим журналист.

Официально правоохранительные органы направление Голунова на осмотр психиатра не комментировали.

Дело Голунова, которому подбросили наркотики полицейские, стало одним самых громких в 2019 году. Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Его обыскали, и, по словам полицейских, нашли у него в рюкзаке наркотики, а позже еще несколько упаковок якобы были обнаружены в квартире журналиста.

Журналист и его защита настаивали, что наркотики подбросили, а коллеги Голунова связывали задержание с его расследованиями о коррупции и теневом бизнесе. Через несколько дней массовых протестов в Москве и других городах и привлечения СМИ внимания к делу журналист был освобожден, а дело в отношении него закрыто. Позже следствие засекретило все без исключения материалы по делу Голунова.

В декабре 2019 года во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что в отношении полицейских, связанных с делом журналиста, все-таки были заведены уголовные дела. Это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Коновалов позже признал вину и дал показания против своего экс-начальника Игоря Ляховца. Он заявил, что именно Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики.