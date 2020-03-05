Агрессия Анкары вынуждает российских продавцов скрывать на продуктовых ценниках страну производителя Турцию

05.03.2020, 15:00, Новости дня

Россияне не хотят покупать товары турецкого происхождения из-за ситуации в Сирии.

Россияне не желают покупать товары турецкого происхождения. Эта тенденция обусловлена недавним обострением ситуации в Сирии. На фоне этих событий Турция развернула полномасштабную пропагандистскую кампанию антироссийского характера.

Владельцы московских магазинов всерьез испугались падения спроса на определенную продукцию (в частности, помидоры). В связи с этим некоторые предприниматели меняют информацию о стране-производителе на ценниках, желая замаскировать турецкое происхождение. В некоторых супермаркетах помидоры за одну ночь превратились из турецких в «российские».

Нежелание россиян приобретать турецкие товары обусловлено обострением ситуации в Сирии, послужившей усилению антироссийской пропаганды в Анкаре. Известно, что в последние дни резко увеличилось число сообщений о грубом, вызывающем и неуважительном отношении в адрес российских туристов в Турции. Угрожают в том числе физической расправой. Угрозы получал даже посол РФ Алексей Ерхов.

Гражданам России настоятельно не рекомендуется в ближайшее время отправляться на отдых в Турцию. Резко возросший градус антироссийской истерии в турецком обществе ставит под угрозу их безопасность.



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