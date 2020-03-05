«Всё начнётся с того, что хоккеисты набьют морду математикам»: Путин рассказал о «Сириусе»

05.03.2020, 15:00, Новости дня

Президент России рассказал о талантливой молодежи, которая задействована в нескольких проектах, позволяющих ей раскрыться.

Президент России Владимир Путин не слышал расхожее выражение «Как тебе такое, Илон Маск?», но считает, что россиянам есть, чем ответить на этот вопрос.

Глава государства в очередном выпуске проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» сегодня рассказал о российской молодежи, ее открытиях и талантах. Так,

В один из институтов пришла группа молодых выпускников вуза и сделала «Искендер» — лучшее в мире современное оружие. «Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет», — продолжил Путин с гордостью за российскую молодежь.

Не смог испортить ему настроение и ехидный посыл журналиста Андрея Ванденко «пусть сделают легковой автомобиль, как «Тесла».

Все постепенно, но нарастает, просто ответил Владимир Путин. Зато с удовольствием рассказал, как появился центр для талантливых ребятишек «Сириус». И о том, что эта идея пришла к президенту, но поначалу он думал, что там будут детишки, занимающиеся спортом, а потом решил собрать юные дарования во всех областях. Когда поделился своей задумкой, то нашлись скептики. Кто-то даже категорично заявил, что ничего у Путина не получится.

«На вопрос почему он говорит: всё начнётся с того, что ваши хоккеисты набьют морду математикам. Ничего подобного там не происходит», — рассказал Владимир Владимирович.

Молодые спортсмены с уважением к своим сверстникам, которые занимаются математикой или музыкой, или танцами, или биологией, потому что понимают: это требует огромных усилий и таланта, так что никто никому морды не бьет.

Кстати, и название «Сириус» тоже придумал Путин, потому что считает талантливые ребята светятся как самая яркая звезда на небе – Сириус.