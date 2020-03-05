Динамика коронавируса на 5 марта: седьмой заболевший на территории России

05.03.2020, 15:00, Новости дня

В Австралии на фоне паники из-за COVID-19 массово скупают туалетную бумагу.

В России 5 марта стало известно о седьмом инфицированном за все время, и это первый случай на территории Санкт-Петербурга. Заболел итальянский студент СЗМГУ имени Мечникова по имени Рикардо. Он находится в больнице имени Боткина, состояние пациента удовлетворительное. Студент прибыл в Россию 29 февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью.

Ранее стало известно о вернувшемся из Италии и заболевшем Давиде Берове, сотруднике Российского футбольного союза. Мужчина с подозрением на коронавирус находится на карантине.

В целом COVID-19 продолжает расползаться по планете, сея панику. Так в Австралии началась массовая закупка туалетной бумаги. В магазинах даже введены ограничения с целью предупредить возникновение дефицита – четыре упаковки в одни руки. Информацию об этом передает газета Sydney Morning Herald.

В Twitter уже появился соответствующий хэштег #ToiletPaperApocalypse, а местная газета вышла в спецформате – с дополнительными пустыми страницами для использования по непрямому назначению.

В Австралии к 5 марта известно о 52 случаях инфицирования COVID-19, два человека скончались. Австралия занимает 16 место в мире по числу заболевших.

Всего же к 5 марта в мире заражено 95416 человек. За сутки заболело 1257 человек, это более чем вдвое меньше, чем вчера. Учитывая статистику предыдущих дней, можно говорить о спаде количества новых зараженных.

На 5 марта в мире от COVID-19 скончались 3286 человек, за сутки жертв стало больше на 66 человек. Это также меньше, чем за вчера, когда скончались 95 зараженных.

Излечившихся на 5 марта насчитывается 53301, то есть за сутки поправились 2408 пациентов, что меньше чем накануне примерно на 400 человек.

Список стран, где проявился коронавирус, растет — за минувшие сутки вирус впервые зарегистрирован в Доминикане, Аргентине, Лихтенштейне, Польше, Боснии и Герцеговине, а также Словении. Всего COVID-19 зафиксирован на территории 80 государств. При этом скорость распространения вируса за пределами Китая намного выше, чем в самом Китае.

Первый смертельный случай 5 марта зарегистрирован в Швейцарии. В Италии, которая занимает третье место по числу заболевших и второе по смертности, до 15 марта закрыты все учебные заведения. Сейчас в стране насчитывается 3089 зараженных и 107 погибших.

В Индонезии зараженных коронавирусом решено поселить на необитаемом острове, об этом сообщает The Jakarta Post. Пока в стране известно всего о двух случаях инфицирования.

В Иране, находящемся на четвертом месте по числу зараженных, художник «надел» медицинскую маску на высочайшее здание в стране в знак масштабности борьбы с вирусом.

Напомним, что накануне стало известно о посвященном коронавирусу ролике в TikTok, который записал депутат Гсоударственной думы.